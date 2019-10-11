Сборная России по футболу разгромила Шотландию в «Лужниках»

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Сборная России по футболу разгромила Шотландию со счетом 4:0. Матч отборочного этапа Евро-2020 прошел в «Лужниках» в четверг, 10 октября.
На 57-ой и 70-й минутах отличился Артем Дзюба, на 60-й и 84-й забили Магомед Оздоев и Александр Головин, который также отдал две результативные передачи.
Российская команда набрала 18 очков и оказалась на втором месте в турнирной таблице, шотландцы с 6 очками занимают пятую строчку. На первом месте с 21 очком бельгийцы, на последнем с нулевым показателем Сан-Марино.
В следующем туре сборная России встретится в гостях с командой Кипра, матч пройдет 13 октября.
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