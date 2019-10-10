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21:57, 10 октября 2019 165
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За неделю в Рязанской области подорожали яйца и гречка

За неделю в Рязанской области подорожали яйца и гречка

За неделю, с 1 по 7 октября, в Рязанской области подорожали яйца и гречка. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Цены также повысились на вермишель, масло и молоко.

Подешевели за это время:

  • морковь — на 5,6%;
  • белокочанная капуста — на 3,8%;
  • яблоки — на 2,5%;
  • сахар-песок — на 1,5%;
  • репчатый лук — на 0,9%;
  • соль — на 0,5%;
  • пшеничная мука — на 0,4%;
  • картофель — на 0,3%;
  • мясо кур — на 0,3%;
  • свинина — на 0,3%;
  • чай — на 0,3%;
  • рис — на 0,1%.

Цены на говядину, баранину, мороженую рыбу, ржаной и ржано-пшеничный хлеб, пшено не изменились.


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