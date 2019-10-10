Вжух и… Из касимовской «Пятерочки» «сбежала» корова

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Из касимовской «Пятерочки» «сбежала» корова. Фотографию «удирающего» из магазина парнокопытного опубликовали в группе «
Горожане шутят, что корова бегала в магазин за молоком. Кто-то из пользователей предположил, что животное испугали цены на продукты, другие — что дождь.
Нашлись и те, кто назвал сбежавшую корову директором по качеству.
«Корова предлагает натуральное, свежее молоко, без ГМО и пальмового масла», — прорекламировал ее услуги один из подписчиков.
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