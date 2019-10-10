В выходные в Рязанской области ожидаются дожди. Прогноз погоды

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В ближайшие выходные в Рязанской области ожидается до +13 градусов. Об этом сообщил
В ночь на пятницу, 11 октября, синоптики пообещали до +8 градусов и небольшой дождь. Днем +12, дождь.
Ночью в субботу, 12 октября, будет до +6 градусов. Днем +14 градусов, временами небольшой дождь.
В воскресенье ночью ожидается до +9 градусов. Днем также до +13, дождь.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.