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Фото: Издательство «Пресса»
В четверг, 10 октября, в Сасове из-за пожара в квартире пенсионера эвакуировали 25 человек. Об этом сообщает издательство «
Возгорание в пятиэтажном доме №42-А по улице Ново-Елатомской произошло примерно в 1:00. Пожарные потушили огонь в одной из квартир за восемь минут. В течение двух часов они проверяли нет ли новых очагов возгорания.
Никто не пострадал.
Жители дома рассказали, что погорелец жил один и собирал в квартире мусор. Он увлекается алкоголем.
Пенсионера взяли к себе соседи.
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.