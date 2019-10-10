В Рязанской области осудили директора филиала «РЖД»

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В Рязанской области осудили директора филиала ОАО «РЖД», Панковской дистанции электроснабжения. Об этом сообщил
По данным следствия, в 2016 году мужчина обманул двух подрядчиков, проводивших ремонт на его участке. Для того, чтобы не нарушить договор, они перевели на его счет 400 тысяч рублей.
В отношении руководителя филиала возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК. Во время расследования он полностью возместил причиненный ущерб.
Суд признал директора виновным и оштрафовал на 400 тысяч рублей.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?