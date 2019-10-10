В Рязани подорожала солярка

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Средняя стоимость одного литра солярки в Рязани повысилась на 14 копеек — до 45,22 рубля. Данные мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат» в среду, 9 октября.
Цены на бензин за прошедшую неделю не изменились: АИ-92 — 41,74 рубля; АИ-95 — 44,77 рубля; АИ-98 — 52,14 рубля. Средняя цена на бензин осталась на прежнем уровне — 43,23 рубля.
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