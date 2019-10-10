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Фото: Pixabay.com
В Касимов привезут пояс Богородицы. Об этом
Святыню доставят в город в субботу, 12 октября, в 14:00. Она будет храниться в Никольском храме.
Верующие смогут поклониться поясу Богородицы до четверга, 17 октября.
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Что, если главная причина ремонтной эпидемии лежит на поверхности… труб?