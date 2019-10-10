Отсидевшие за убийства москвичи совершили серию преступлений в Рязанской области

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Захаровском районе задержали двоих жителей Московской области, которых ранее судили за убийства и кражу. 44-летнего и 34-летнего мужчин подозревают в серии преступлений, совершенных в Рязанской области, сообщила
Заявления в полицию стали поступать в конце весны. Неизвестные по ночам выламывали окна домов культур, школ и административных зданий и выносили оттуда деньги, ноутбуки, видеопроекторы, микрофоны и другую аппаратуру.
От действий злоумышленников пострадали восемь ДК, две школы и два здания администраций в Рыбновском, Захаровском, Клепиковском, Михайловском и Рязанском районах.
По собранным данным оперативникам удалось установить личности подозреваемых. В начале сентября москвичи снова появились в Рязанской области, тогда их задержали.
Известно, что мужчины продавали похищенную аппаратуру на рынке. По сведениям полиции, они причастны к сериям аналогичных краж, совершенных в Тульской, Калужской и Московской областях.
Задержанных арестовали, в отношении них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК.
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