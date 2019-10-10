Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:23, 10 октября 2019 468
 0    0

Отсидевшие за убийства москвичи совершили серию преступлений в Рязанской области

Отсидевшие за убийства москвичи совершили серию преступлений в Рязанской области

Фото: УМВД по Рязанской области

В Захаровском районе задержали двоих жителей Московской области, которых ранее судили за убийства и кражу. 44-летнего и 34-летнего мужчин подозревают в серии преступлений, совершенных в Рязанской области, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Заявления в полицию стали поступать в конце весны. Неизвестные по ночам выламывали окна домов культур, школ и административных зданий и выносили оттуда деньги, ноутбуки, видеопроекторы, микрофоны и другую аппаратуру.

От действий злоумышленников пострадали восемь ДК, две школы и два здания администраций в Рыбновском, Захаровском, Клепиковском, Михайловском и Рязанском районах.

По собранным данным оперативникам удалось установить личности подозреваемых. В начале сентября москвичи снова появились в Рязанской области, тогда их задержали.

Известно, что мужчины продавали похищенную аппаратуру на рынке. По сведениям полиции, они причастны к сериям аналогичных краж, совершенных в Тульской, Калужской и Московской областях.

Задержанных арестовали, в отношении них возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
3 дня назад
Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

Новая услуга в «СМ-Клиника» — программы комплексной диагностики

В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:39, 9 октября 2019 3 232
Подозреваемым в убийстве ветерана с супругой оказался 20-летний рязанец 1
14:30, 29 сентября 2019 19 327
В Рязани простились с ветераном Великой Отечественной войны, убитым вместе с супругой
14:40, 26 сентября 2019 5 778
После жалоб на поборы уволили директора рязанской школы 7
14:44, 26 сентября 2019 6 394
Известного рязанского бизнесмена расстреляли в машине. Подробности
16:28, 29 сентября 2019 3 752
В Рязани курсант десантного училища выломал подъездную дверь. Видео 7
Все новости
Голосования

Что вы думаете о едином тарифе на вывоз мусора, установленным в Рязани?

Окончание опроса: 21.10.2019
Архив голосований
Форум