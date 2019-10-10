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Утром в четверг, 10 октября, на семи рязанских улицах отключили холодную воду. Об этом сообщила
Из-за ремонта на водопроводе до 17:00 воды не будет в доме 1/1 по улице Трудовой и в домах 14/1 и 14-а по Куйбышевскому шоссе.
После завершения работ воду дадут в доме 3 по улице Великанова, а также в Приокском по следующим адресам:
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В медицинском центре стали доступны программы комплексной лабораторной диагностики.