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14:23, 10 октября 2019 76
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Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»

Фото: Kremlin.ru

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что банковские комиссии при переводе средств между регионами в рамках одного банка должны быть устранены. Об этом передает ТАСС.

«Межрегиональная дискриминация [в банковских услугах] недопустима и должна быть устранена», — заявил Медведев.

Он добавил, что изменения должны избавить россиян от «банковского роуминга». По словам Медведева, кредитные организации иногда пытаются получить «повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые никакой нагрузки не влекут».


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