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11:33, 1 октября 2019 63
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В пяти воронежских «Магнитах» с нарушениями хранили яйца

В пяти воронежских «Магнитах» с нарушениями хранили яйца

Фото: Pixabay.com

В пяти воронежских «Магнитах» с нарушениями хранили яйца. Об этом сообщили в управлении федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Воронежской и Липецкой областям.

Проверяющие выяснили, что в магазинах яйца хранили при влажности воздуха 93%, в то время как допустимая норма составляет 88%. Должностных лиц привлекли к ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП. Им назначили штрафы.


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