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В Гороховце открыли детскую площадку с бесплатным Wi-Fi. Ее сделали в рамках партийного проекта «Городская среда»,
Около площадки появились скамейки, урны. Тропинку к ней выложили тротуарной плиткой, а по периметру установили камеры видеонаблюдения. Вокруг планируют высадить растения.
Заместитель секретаря регионального отделения партии Роман Кавинов рассказал, что в этом году на благоустройство дворов и общественных территорий во Владимирской области из федерального бюджета направили 530 миллионов рублей.
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Первый медицинский центр «СМ-Клиника» в Рязани открылся в начале сентября 2018 года и уже получил более тысячи благодарных отзывов.