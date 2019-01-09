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13:07, 9 января 2019 1 583
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Три дома на улице Щедрина и Троицкий монастырь внесли в единый реестр объектов культурного наследия

Три дома на улице Щедрина и Троицкий монастырь внесли в единый реестр объектов культурного наследия

В Рязани в единый реестр объектов культурного наследия регионального значения внесли «Городскую усадьбу Попова» на улице Щедрина. Соответствующий приказ вышел на сайте госинспекции по охране ОКН Рязанской области.

Усадьба включает дома №19, 21, 23 с деревянной резьбой, построенные во второй половине 19-го — начале 20-го веков.

В реестр также включили «Ансамбль Троицкого монастыря», расположенный на Московском шоссе, дом №10. Его постройки относятся к концу 17-го — началу 20-го столетий.

В инспекции отметили, что включение в единый реестр «влечет за собой сохранение исторического облика объектов в их исторической среде, а также запрет на снос зданий и застройку территорий».

Напомним, архитектурные ансамбли признали объектами культурного значения в марте 2018 года на заседании научно-методического совета по историко-культурному наследию Рязанской области.

Фото группы «Инспекция по охране ОКН Рязанской области»


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