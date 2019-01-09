Не устоял. Гость украл у жительницы Михайлова настенные часы «необычной формы»

Во время застолья у жительницы Михайлова украли настенные часы «необычной красивой формы». Об этом сообщила
Известно, что 49-летняя женщина устроила праздничное застолье, которое затянулось. Гостями пострадавшей стали как знакомые, так и незнакомые люди. Как только она заметила пропажу, заявила в полицию.
Оперативники установили личности всех участников праздника. Оказалось, что один из них — 44-летний местный житель — уже уехал в Рязань.
Полицейские застали злоумышленника в квартире, где на стене были развешаны несколько старинных часов.
«Хозяин оказался собирателем настенных часов и в состоянии алкогольного опьянения не смог устоять перед соблазном. Дождавшись, когда спиртное притупит внимательность окружающих, незаметно снял часы со стены и скрылся», — описали правоохранители.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ.