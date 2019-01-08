В Рязанской области мужчина украл аккумулятор из усадьбы соседа

В Ермишинском районе из надворной постройки усадьбы 61-летнего мужчины украли аккумулятор для грузовика. Об этом сообщила
Мужчина приехал проведать дом в селе Царево и увидел, что замок на двери надворной постройки сломан.
Выяснилось, что из сарая пропал аккумулятор для грузовика.
Полицейские опросили местных жителей и выяснили, что к краже может быть причастен 64-летний сосед.
Оказалось, что мужчина заметил аккумулятор ранее и решил забрать, чтобы использовать в хозяйстве.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пять лет лишения свободы.