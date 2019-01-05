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15:08, 5 января 2019 2 004
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Рязанские полицейские поймали рецидивиста, напавшего с ножом на прохожего

Рязанские полицейские поймали рецидивиста, напавшего с ножом на прохожего

Рязанские полицейские поймали рецидивиста, напавшего с ножом на прохожего. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 27-летний житель Рязанского района, который сообщил, что утром на него с ножом напал незнакомец.

Пострадавший возвращался из гостей домой. Неожиданно на дороге остановился автомобиль и пассажир с заднего сидения предложил его подвезти «по пути». Прохожий согласился, но когда он сел в салон, незнакомец приставил ему к горлу нож и «потребовал молча отдать все ценное».

Злоумышленник под угрозой расправы забрал деньги — 2300 рублей и сотовый телефон, а затем выставил пострадавшего на улицу.

Оперативники по описанию внешности злоумышленника и автомобиля установили личность водителя. Выяснилось, что к разбойному нападению причастен 23-летний житель Рязанского района. Оказалось, что он ранее был судим за разбой и наркотики. Во время нападения он был пьяный и «решение напасть возникло спонтанно».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет колонии. Подозреваемого арестовали.


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