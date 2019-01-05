Рязанские полицейские поймали рецидивиста, напавшего с ножом на прохожего. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратился 27-летний житель Рязанского района, который сообщил, что утром на него с ножом напал незнакомец.
Пострадавший возвращался из гостей домой. Неожиданно на дороге остановился автомобиль и пассажир с заднего сидения предложил его подвезти «по пути». Прохожий согласился, но когда он сел в салон, незнакомец приставил ему к горлу нож и «потребовал молча отдать все ценное».
Злоумышленник под угрозой расправы забрал деньги — 2300 рублей и сотовый телефон, а затем выставил пострадавшего на улицу.
Оперативники по описанию внешности злоумышленника и автомобиля установили личность водителя. Выяснилось, что к разбойному нападению причастен 23-летний житель Рязанского района. Оказалось, что он ранее был судим за разбой и наркотики. Во время нападения он был пьяный и «решение напасть возникло спонтанно».
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ, по которой ему грозит до десяти лет колонии. Подозреваемого арестовали.