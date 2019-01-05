Рязанцев призвали соблюдать правила электробезопасности в праздники

В период зимних праздников ПАО «МРСК Центра» — управляющая организация ПАО «МРСК Центра и Приволжья», одним из филиалов которого является «Рязаньэнерго», призывает жителей региона обратить особое внимание на важность правил электробезопасности при обращении с электроприборами, а также вблизи энергообъектов.
Отмечается, что компания ведет работу по предупреждению электротравматизма на энергообъектах: специалисты проверяют исправность замков, целостность ограждений, оснащают объекты сигнализацией, срабатывающей на попытку незаконного проникновения в помещения с оборудованием под напряжением.
«Не менее важно, чтобы каждый гражданин понимал ответственность и последствия неразумного или незаконного поступка», — говорится в пресс-релизе компании.
Рязанцев призвали следовать простым правилам и научить им своих детей:
- Не перегружать электросеть, включая несколько приборов в одну розетку.
- Использовать только исправные гирлянды и электроприборы.
- Не использовать салюты и хлопушки под линиями электропередачи любого класса напряжения.
- Не устраивать снежные горки и ледовые катки вблизи электрообъектов, не играть вблизи трансформаторных подстанций (будок) и не проникать внутрь. Приближение человека, спортивного оборудования к ЛЭП на недопустимое расстояние, а тем более столкновение с ними может привести к получению сильнейших ожогов, параличу жизненно важных органов, смерти.
- Соблюдать безопасное расстояние до оборванного провода — 8-10 метров. Оказавшись ближе, человек подвергается смертельной угрозе. Выходить из опасной зоны «шагового напряжения» нужно специальным шагом, не отрывая ступни от земли.
- Не фотографироваться и не делать селфи вблизи энергообъектов. Запрещено также подниматься на опоры ЛЭП и стоять рядом с электрооборудованием, используя палку для селфи (монопод). Электричество может убить при отсутствии контакта тела человека с проводом, достаточно поднять монопод над собой.
- Не открывать лестничные электрощитки и вводные силовые щиты в зданиях.
«Не оставайтесь равнодушными! В каникулы дети чаще остаются одни, у них больше свободного времени для прогулок и игр на улице, а взрослые становятся менее бдительными», — говорится в сообщении.
При обнаружении обрыва и искрения проводов, повреждения изоляторов, неисправных замков трансформаторных подстанций и электрических щитов рязанцев попросили сообщить в энергокомпанию по телефону:
Также по вопросам, связанным с электроснабжением, можно обращаться на портал ПАО «Россети» «