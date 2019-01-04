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17:13, 4 января 2019 586
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Рязанка не попала в финал шоу «Новая звезда»

Рязанка не попала в финал шоу «Новая звезда»

Рязанка Оксана Алешина не попала в финал шоу «Новая звезда». Передача с ее участием вышла в четверг, 3 января.

Алешина исполнила авторскую песню «Волна». Она не добрала 40 баллов и вышла из конкурса.

При этом у девушки есть шанс стать победителем проекта. Зрители могут поддержать певицу на сайте, а также отправив сообщение с текстом Z 62 на номер 1880.

Голосование продлится до 12 января.

Напомним, всего в музыкальном конкурсе поучаствуют исполнители и музыкальные коллективы из 85 регионов. Лучших исполнителей определит экспертное жюри, в состав которого вошли российские артисты. Председатель жюри — композитор Максим Дунаевский.

Победителя определит масштабное голосование телезрителей со всей России. По итогам конкурса он получит денежный приз.


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