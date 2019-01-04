Рязанка не попала в финал шоу «Новая звезда»

Рязанка Оксана Алешина не попала в финал шоу «Новая звезда». Передача с ее участием вышла в четверг, 3 января.
Алешина исполнила авторскую песню «Волна». Она не добрала 40 баллов и вышла из конкурса.
При этом у девушки есть шанс стать победителем проекта. Зрители могут поддержать певицу на
Голосование продлится до 12 января.
Напомним, всего в музыкальном конкурсе поучаствуют исполнители и музыкальные коллективы из 85 регионов. Лучших исполнителей определит экспертное жюри, в состав которого вошли российские артисты. Председатель жюри — композитор Максим Дунаевский.
Победителя определит масштабное голосование телезрителей со всей России. По итогам конкурса он получит денежный приз.