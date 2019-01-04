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20:44, 4 января 2019 500
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На трех рязанских улицах восстановили подачу тепла

На трех рязанских улицах восстановили подачу тепла

К вечеру пятницы, 4 января, на трех рязанских улицах восстановили нормальную подачу тепла. Ее снижали из-за аварийных работ, сообщили в администрации города.

Снижение подачи теплоснабжения наблюдались в районе ТЦ «Алина», а также на части улицы Зубковой и по Касимовскому шоссе.


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