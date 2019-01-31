Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:38, 31 января 2019 306
 0    0

В Петербурге эвакуировали школы, торговые центры и больницы

В Петербурге эвакуировали школы, торговые центры и больницы

В Петербурге эвакуировали десятки школ, торговых центров и больниц. Об этом пишет «Фонтанка».

Людей эвакуировали из зданий после анонимных сообщений о минировании на электронные адреса. В пресс-службе комитета образования рассказали, что эвакуация проводится в 31 школе.

Анонимы обещают, что все бомбы обезвредить не удастся. Пока что ни одного взрывного устройства в эвакуированных зданиях не нашли.

В сообщении отметили, что у оперативных служб не хватает собак на поиск взрывчатки.

Напомним, волна минирований в городах России продолжается уже не первую неделю.

Фото ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
15:05, 31 января 2019
Полиция ищет очевидцев ДТП в центре Рязани с двумя сбитыми пешеходами
15:01, 31 января 2019
В горевшем общежитии на улице Бирюзова пострадал мужчина
14:38, 31 января 2019
В Петербурге эвакуировали школы, торговые центры и больницы
14:34, 31 января 2019
На утреннем пожаре в Мурмине спасли семерых человек
14:20, 31 января 2019
Рязанский таксист украл у пьяного клиента телефон и банковские карты
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

Популярное
Комментируемое
Новое
11:10, 30 января 2019 54 377
В Рязани массово эвакуируют школы и торговые центры. Текстовая трансляция 1
10:23, 27 января 2019 40 354
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
8:34, 19 января 2019 39 165
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
11:04, 30 января 2019 36 017
В Рязани эвакуировали ТЦ «Круиз»
13:51, 27 января 2019 29 438
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум