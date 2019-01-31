В Петербурге эвакуировали школы, торговые центры и больницы

В Петербурге эвакуировали десятки школ, торговых центров и больниц. Об этом пишет «
Людей эвакуировали из зданий после анонимных сообщений о минировании на электронные адреса. В пресс-службе комитета образования рассказали, что эвакуация проводится в 31 школе.
Анонимы обещают, что все бомбы обезвредить не удастся. Пока что ни одного взрывного устройства в эвакуированных зданиях не нашли.
В сообщении отметили, что у оперативных служб не хватает собак на поиск взрывчатки.
Напомним, волна минирований в городах России продолжается уже не первую неделю.
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