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10:13, 31 января 2019 1 084
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Роскачество проверит рязанский кефир

Роскачество проверит рязанский кефир

Роскачество проверит рязанский кефир. Молочный продукт исследуют по 35 показателям, сообщила пресс-служба ведомства.

Среди основных показателей: соответствие заявленной жирности, фальсификация растительными жирами, недолив, качество сырья и другие.

Помимо рязанского, специалисты проверят также кефир из Вологодской области, Республики Башкортостан, Саратовской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Тверской и Тульской областей, Чувашской Республики и Ярославской области.

В Роскачестве напомнили, что натуральный кефир состоит только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Срок годности продукта в среднем достигает 10-14 дней.

Специалисты ведомства рассказали, что ориентироваться на дату выработки продукта стоит исходя из вкусовых предпочтений и нужных свойств.

«Свежий кефир, до двух дней от выработки менее кислый — слабый, начиная с третьего дня продукт становится более кислым, в нем много молочной кислоты. Вкус хорошего кефира отдает небольшой кислинкой, но не может быть очень кислым, горьким или сладким», — отметили в Роскачестве.

Максимум полезных свойств содержится в кефире с 2,5-3,2% жирности ближе к началу даты производства.


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2 дня назад
Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge»

Один момент — на много лет! RZN.info подготовил свой вариант «10 years challenge» 1

Широкое распространение в соцсетях за последнее время получила подборка фотоматериалов десятилетней давности по модели «было/стало» под названием «10 Year Challenge».

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