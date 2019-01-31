Роскачество проверит рязанский кефир. Молочный продукт исследуют по 35 показателям, сообщила пресс-служба ведомства.
Среди основных показателей: соответствие заявленной жирности, фальсификация растительными жирами, недолив, качество сырья и другие.
Помимо рязанского, специалисты проверят также кефир из Вологодской области, Республики Башкортостан, Саратовской области, Санкт-Петербурга, Свердловской, Тверской и Тульской областей, Чувашской Республики и Ярославской области.
В Роскачестве напомнили, что натуральный кефир состоит только из пастеризованного молока и закваски живых бактерий. Срок годности продукта в среднем достигает 10-14 дней.
Специалисты ведомства рассказали, что ориентироваться на дату выработки продукта стоит исходя из вкусовых предпочтений и нужных свойств.
«Свежий кефир, до двух дней от выработки менее кислый — слабый, начиная с третьего дня продукт становится более кислым, в нем много молочной кислоты. Вкус хорошего кефира отдает небольшой кислинкой, но не может быть очень кислым, горьким или сладким», — отметили в Роскачестве.
Максимум полезных свойств содержится в кефире с 2,5-3,2% жирности ближе к началу даты производства.