Рязанская область вошла в топ-30 регионов по продажам новых автомобилей

Рязанская область вошла в топ-30 регионов по продажам новых легковых автомобилей в 2018 году. Об этом сообщили
Объем рынка в России за год составил 1 млн 643,2 тыс единиц. Отмечается, что это на 11,9% больше, чем в 2017 году.
Крупнейшим региональным рынком в стране стала Москва, где продали 238,8 тысяч машин. На втором месте — Подмосковье (136,3 тыс), тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург (112 тыс).
Четвертое место в рейтинге занял Татарстан, далее следуют Краснодарский край, Башкортостан, Самарская, Свердловская, Челябинская и Ростовская области.
Рязанская область заняла 28-е место в рейтинге. В 2018 году здесь продали 13,9 тысяч новых легковых автомобилей, что на 6% больше, чем в 2017 году.