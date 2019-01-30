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18:48, 30 января 2019 418
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На Первомайском проспекте столкнулись два внедорожника. Видео

На Первомайском проспекте столкнулись два внедорожника. Видео

На Первомайском проспекте столкнулись два внедорожника. Видео опубликовали в группе «Дороги Рязани».

ДТП произошло в понедельник, 28 января.

На записи видно, что автомобиль проезжал перекресток на красный сигнал светофора.

Официальной информации пока не поступало.


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