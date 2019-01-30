Борьба внизу таблицы обостряется. Обзор 14-го тура рязанской НХЛ

В рязанской НХЛ прошли матчи 14-го тура. Об этом сообщили организаторы.
Лидер таблицы касимовский «Восход СУ-2» с минимальным счетом 2:1 переиграл «Динамо».
Теперь касимовцам достаточно набрать 7 очков, чтобы стать победителями регулярного чемпионата.
Ближайший преследователь «Автоимпорт» разгромил «Светлый» со счётом 8:2.
Империя, которая идет на третьем месте, обыграла «Шкоду-Рязань» — 3:2.
Автомобилисты проигрывали со счетом 0:2 и смогли сравнять счет, но для победы этого не хватило.
«Энергия» разгромила «Здоровье» — 3:0. «Держава» со счётом 2:5 проиграла «Соколу». «Держава», хотя вела в счёте 2:1.
Теперь пять команд, у которых по 12, 10 и 9 очков, ведут борьбу за три путевки в плей-офф.
Во второй группе уже определились пять участников следующий стадии турнира: «Витязь», «Дядьково», «Чучково», «Рыбное», «Рязань-ВДВ».
«Витязь» выиграл со счетом 6:2 у команды «Ухолово». Две шайбы на счету у Николая Горячева.
«Дядьково» уступило «десантникам» 1:4, две шайбы забросил Тимофей Жданов.
Чучковская команда со счетом 6:0 разгромила «Лесной» и опередила «Дядьково» в таблице на один балл.
Рыбновская команда и «Мещера» забросили на двоих восемь шайб и сыграли в результативную ничью — 4:4.