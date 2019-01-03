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9:41, 3 января 2019 914
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Загоревшийся в Рязанском районе мусор тушили три расчета

Загоревшийся в Рязанском районе мусор тушили три расчета

В четверг, 3 января, в 3:54 жители деревни Абрютино Рязанского района сообщили о пожаре. На место выезжали три расчета.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, загорелся мусор. С огнем боролись восемь пожарных.

Никто не пострадал.


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