В России заработала система быстрых платежей. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. До 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов, затем — по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе, передает «
В тестовом периоде участвуют 12 кредитных организаций: «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «АК Барс», «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк», «Киви бан"к, СКБ-банк, «Росбанк», «Совкомбанк» и РНКО «Платежный центр».
Ранее Центробанк объявил, что в 2019 году не будет брать с банков оплату за обслуживание операций в системе быстрых платежей.