Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:46, 29 января 2019 722
 1    0

В России заработала система быстрых платежей

В России заработала система быстрых платежей

Фото: Pixabay.com

В России заработала система быстрых платежей. Она позволяет переводить деньги по номеру телефона получателя, даже если стороны имеют счета в разных банках. До 28 февраля банки будут работать с ограниченным количеством клиентов, затем — по полному перечню операций для всех клиентов банков, которые присоединяются к системе, передает «Интерфакс».

В тестовом периоде участвуют 12 кредитных организаций: «Газпромбанк», ВТБ, «Альфа-банк», «Промсвязьбанк», «АК Барс», «Райффайзенбанк», «Тинькофф банк», «Киви бан"к, СКБ-банк, «Росбанк», «Совкомбанк» и РНКО «Платежный центр».

Ранее Центробанк объявил, что в 2019 году не будет брать с банков оплату за обслуживание операций в системе быстрых платежей.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
8:46, 29 января 2019
В России заработала система быстрых платежей
8:29, 29 января 2019
Эксперты рассказали о предполагаемом росте зарплат россиян в 2019 году 2
11:58, 28 января 2019
В России ограничили долг по потребительским кредитам 4
16:55, 25 января 2019
Рязанцев пригласили на бизнес-форум по продажам и маркетингу
12:48, 25 января 2019
Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 38 501
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
10:23, 27 января 2019 35 818
Американец нокаутировал Емельяненко на первой минуте боя. Видео
13:51, 27 января 2019 28 086
Шипулин победил в соревнованиях по биатлону под Рязанью
9:23, 18 января 2019 28 022
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
9:21, 18 января 2019 20 831
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум