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14:50, 28 января 2019 969
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В Рязани продолжается отбор на должность бизнес-омбудсмена региона

В Рязани продолжается отбор на должность бизнес-омбудсмена региона

Начался отбор на должность бизнес-омбудсмена Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Требования:

  • гражданство Российской Федерации;
  • возраст от 30 лет;
  • постоянное проживание на территории Рязанской области;
  • высшее образование;
  • опыт работы в сфере предпринимательской деятельности в течение пяти лет.

Предпринимательские сообщества могут направить губернатору Рязанской области ходатайства о выдвижении своих претендентов.

Каждое сообщество может выдвинуть только одного претендента.

К ходатайству прилагаются документы:

  • характеристика на претендента с указанием сведений о его работе в сфере предпринимательской деятельности;
  • 2личное заявление претендента по установленной форме;
  • собственноручно заполненная и подписанная претендентом анкета по форме, утвержденной распоряжением правительства России от 26 мая 2005 года № 667-р;
  • две цветные фотографии претендента формата 3×4;
  • копия паспорта претендента или копия иного документа, удостоверяющего личность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (все страницы);
  • копии документов о высшем образовании, в том числе о послевузовском образовании претендента, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
  • копия трудовой книжки претендента, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, и (или) документ, подтверждающий опыт работы претендента в сфере предпринимательской деятельности в течение пяти лет;
  • заключение медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего замещению государственной должности, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;
  • сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом президента России от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации»;
  • согласие претендента на обработку персональных данных по форме, установленной распоряжением губернатора Рязанской области от 21.10.2013 года № 464-рг, с указанием срока, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва.

Ходатайства отправляются по адресу: Рязань, улица Ленина, дом №30, телефоны для справок: (4912) 29-05-66; 29-04-66.

Прием документов продлится до 1 февраля 2019.

Время приема:

  • понедельник — четверг с 9:00 до 18:00;
  • пятница с 9:00 до 17:00;
  • перерыв на обед с 13:00 до 14:00.

Напомним, в конце декабря пост бизнес-омбудсмена Рязанской области покинул Егор Бурцев. Позже в Рязани изменились требования для бизнес-омбудсмена.


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