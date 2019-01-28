В Рязани продолжается отбор на должность бизнес-омбудсмена региона

Начался отбор на должность бизнес-омбудсмена Рязанской области. Об этом сообщил
Требования:
- гражданство Российской Федерации;
- возраст от 30 лет;
- постоянное проживание на территории Рязанской области;
- высшее образование;
- опыт работы в сфере предпринимательской деятельности в течение пяти лет.
Предпринимательские сообщества могут направить губернатору Рязанской области ходатайства о выдвижении своих претендентов.
Каждое сообщество может выдвинуть только одного претендента.
К ходатайству прилагаются документы:
- характеристика на претендента с указанием сведений о его работе в сфере предпринимательской деятельности;
- 2личное заявление претендента по установленной форме;
- собственноручно заполненная и подписанная претендентом анкета по форме, утвержденной распоряжением правительства России от 26 мая 2005 года № 667-р;
- две цветные фотографии претендента формата 3×4;
- копия паспорта претендента или копия иного документа, удостоверяющего личность, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы (все страницы);
- копии документов о высшем образовании, в том числе о послевузовском образовании претендента, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы;
- копия трудовой книжки претендента, заверенная нотариально или кадровой службой по месту работы, и (или) документ, подтверждающий опыт работы претендента в сфере предпринимательской деятельности в течение пяти лет;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии у претендента заболевания, препятствующего замещению государственной должности, по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 14.12.2009№ 984н;
- сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме справки, утвержденной Указом президента России
от 23.06.2014№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации»;
- согласие претендента на обработку персональных данных по форме, установленной распоряжением губернатора Рязанской области
от 21.10.2013года № 464-рг, с указанием срока, в течение которого действует согласие, а также способ его отзыва.
Ходатайства отправляются по адресу: Рязань, улица Ленина, дом №30, телефоны для справок: (4912) 29-05-66; 29-04-66.
Прием документов продлится до 1 февраля 2019.
Время приема:
- понедельник — четверг с 9:00 до 18:00;
- пятница с 9:00 до 17:00;
- перерыв на обед с 13:00 до 14:00.
Напомним, в конце декабря пост бизнес-омбудсмена Рязанской области