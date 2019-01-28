В 2019 году под Рязанью планируют открыть станцию по переработке жидких отходов

В 2019 году около Рязани планируют открыть станцию по переработке жидких отходов. Об этом на рабочей встрече с губернатором Николаем Любимовым сообщил Волжский межрегиональный природоохранный прокурор Вениамин Селифанов, говорится на
Как отметил прокурор, за год в области на 10% уменьшился показатель загрязнения неочищенными сточными водами.
«Рязанская область — один из немногих регионов, где занимаются решением проблемы утилизации жидких бытовых отходов», — сказал Селифанов.
Он подчеркнул, что работа станций по переработке таких отходов поможет снизить количество нарушений и заявил, что такую станцию планируют открыть в 2019 году вблизи Рязани.
Напомним, Селифанов также