Дуэли сенаторов. Морозов поднялся на строчку в медиарейтинге за год

По итогам 2018 года представитель Рязанской области Игорь Морозов занял 14 место в медиарейтинге российских сенаторов, составленном компанией «Медиалогия». За год он поднялся на одну позицию.
Второй представитель региона, Олег Ковалев, в топ-45 не попал.
Рейтинг формируется на основе упоминаний персон в СМИ. Учитываются позитивный, негативный или нейтральный характер упоминания, главная или эпизодическая роль в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, а также цитируемость издания.
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 48,5 тысячи газет, журналов, информационных агентств, теле- и радиоканалов, интернет-СМИ.
Напомним, в прошедшие выходные Игорь Морозов стал героем новостных лент, после того как