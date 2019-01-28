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13:57, 28 января 2019 786
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Дуэли сенаторов. Морозов поднялся на строчку в медиарейтинге за год

Дуэли сенаторов. Морозов поднялся на строчку в медиарейтинге за год

По итогам 2018 года представитель Рязанской области Игорь Морозов занял 14 место в медиарейтинге российских сенаторов, составленном компанией «Медиалогия». За год он поднялся на одну позицию.

Второй представитель региона, Олег Ковалев, в топ-45 не попал.

Рейтинг формируется на основе упоминаний персон в СМИ. Учитываются позитивный, негативный или нейтральный характер упоминания, главная или эпизодическая роль в сообщении, наличие прямой или косвенной речи, а также цитируемость издания.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает порядка 48,5 тысячи газет, журналов, информационных агентств, теле- и радиоканалов, интернет-СМИ.

Напомним, в прошедшие выходные Игорь Морозов стал героем новостных лент, после того как вызвал украинского депутата на дуэль.


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