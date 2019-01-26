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14:58, 26 января 2019 451
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Умер Мишель Легран

Умер Мишель Легран

Фото: Ru.wikipedia.org

Известный французский композитор, пианист и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни в субботу, 26 января. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.

Легран известен прежде всего как автор музыки к фильмам. Он работал над картинами «Шербурские зонтики» (1964), «Девушки из Рошфора» (1967), «Афера Томаса Крауна» (1968) и многими другими.

Кроме того, исполнитель трижды становился лауреатом «Оскара». Так, в 1983 году он получил награду за песню в фильме «Йентл», а в 1968 году — за лучшую песню к фильму «Афера Томаса Крауна».

Также он пять раз становился обладателем премии «Грэмми» и один раз был удостоен «Золотого глобуса».


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

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Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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