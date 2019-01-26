Умер Мишель Легран

Известный французский композитор, пианист и певец Мишель Легран скончался на 87-м году жизни в субботу, 26 января. Об этом пишет РИА «
Легран известен прежде всего как автор музыки к фильмам. Он работал над картинами «Шербурские зонтики» (1964), «Девушки из Рошфора» (1967), «Афера Томаса Крауна» (1968) и многими другими.
Кроме того, исполнитель трижды становился лауреатом «Оскара». Так, в 1983 году он получил награду за песню в фильме «Йентл», а в 1968 году — за лучшую песню к фильму «Афера Томаса Крауна».
Также он пять раз становился обладателем премии «Грэмми» и один раз был удостоен «Золотого глобуса».