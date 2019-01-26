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17:15, 26 января 2019 249
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Названы регионы России с самым грязным воздухом

Названы регионы России с самым грязным воздухом

Названы регионы России с самым грязным воздухом. Лидером рейтинга стал Забайкальский край, передает RT со ссылкой на доклад Минприроды.

Список составлен на основе зафиксированной доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень пяти среднесуточной предельно допустимой концентрации.

После Забайкальского края в рейтинге последовали Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область и Москва.

В список также попали Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.


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Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

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