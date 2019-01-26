Названы регионы России с самым грязным воздухом. Лидером рейтинга стал Забайкальский край, передает
Список составлен на основе зафиксированной доли проб атмосферного воздуха, загрязняющие вещества в которых превысили уровень пяти среднесуточной предельно допустимой концентрации.
После Забайкальского края в рейтинге последовали Республика Хакасия, Мурманская область, Красноярский край, Ленинградская область и Москва.
В список также попали Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.