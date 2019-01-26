Накатал срок. Рязанец угнал из подъезда общежития мопед и продал его

В Рязанском районе в селе Мушковатово украли мопед. Об этом сообщила
В полицию обратился 49-летний местный житель. Он заметил, что из подъезда общежития, в котором он проживает, пропал его мопед, «припаркованный» там на зиму.
Оперативники опросили жителей села и установили, что недавно на похищенном транспорте по окраине катался 19-летний парень.
Полицейские задержали злоумышленника. По словам похитителя, возвращаясь вечером из гостей, он в очередной раз увидел мопед и решил прокатиться до дома. Позже выяснилось, что похититель успел продать транспорт случайному знакомому. Похищенное изъяли.
В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.