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11:25, 26 января 2019 1 341
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Накатал срок. Рязанец угнал из подъезда общежития мопед и продал его

Накатал срок. Рязанец угнал из подъезда общежития мопед и продал его

Фото: Pixabay.com

В Рязанском районе в селе Мушковатово украли мопед. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 49-летний местный житель. Он заметил, что из подъезда общежития, в котором он проживает, пропал его мопед, «припаркованный» там на зиму.

Оперативники опросили жителей села и установили, что недавно на похищенном транспорте по окраине катался 19-летний парень.

Полицейские задержали злоумышленника. По словам похитителя, возвращаясь вечером из гостей, он в очередной раз увидел мопед и решил прокатиться до дома. Позже выяснилось, что похититель успел продать транспорт случайному знакомому. Похищенное изъяли.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.


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