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14:03, 26 января 2019 481
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В Подмосковье в четырех ДТП столкнулись около 60 автомобилей. Видео

В Подмосковье в четырех ДТП столкнулись около 60 автомобилей. Видео

В Москве в четырех ДТП столкнулись около 60 машин. Аварии произошли в субботу, 26 января, на Симферопольском шоссе, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на ГИБДД.

По данным источника, дорожные происшествия спровоцированы сильным снегопадом. Информации о пострадавших нет.

Отмечается, что в районе Щербинки на 59-м километре столкнулись около 30 автомобилей.

Вторая авария с участием 12 машин произошла рядом — в районе 58-го километра. Еще 12 авто столкнулись на 43-м километре и восемь — на 28-м.

Кроме этого, в Москве и области произошли много мелких ДТП, вызванных сильным снегопадом. На дорогах сильные заторы.


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