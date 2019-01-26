В Подмосковье в четырех ДТП столкнулись около 60 автомобилей. Видео

В Москве в четырех ДТП столкнулись около 60 машин. Аварии произошли в субботу, 26 января, на Симферопольском шоссе, сообщает
По данным источника, дорожные происшествия спровоцированы сильным снегопадом. Информации о пострадавших нет.
Отмечается, что в районе Щербинки на 59-м километре столкнулись около 30 автомобилей.
Вторая авария с участием 12 машин произошла рядом — в районе 58-го километра. Еще 12 авто столкнулись на 43-м километре и восемь — на 28-м.
Кроме этого, в Москве и области произошли много мелких ДТП, вызванных сильным снегопадом. На дорогах сильные заторы.