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11:48, 25 января 2019 3 436
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В РГУ День студента отметили безалкогольным глинтвейном. Фото

В РГУ День студента отметили безалкогольным глинтвейном. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 25 января, в Рязанском государственном университете отметили День студенчества.

На площадке перед вузом собралось десятки студентов и преподавателей. Собравшихся угощали безалкогольным глинтвейном с оладьями и вареньем. Рядом организовали благотворительную выставку поделок и фотозону.

С праздником студентов поздравил ректор вуза Андрей Минаев, который пообещал сделать РГУ интересным для зарубежных стран.

«Сегодня праздник для студентов. Вам небезразлично, чем живет и развивается РГУ. Перед нами стоит задача сделать образование таким, чтобы оно работали на укрепление России, — отметил Минаев. — Вы замечательные студенты и это мобилизует руководителей на продуктивную работу».

После ректор наградил самых активных студенток-Татьян.

Торжества завершили народными гуляниями с конкурсами.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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