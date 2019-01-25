В РГУ День студента отметили безалкогольным глинтвейном. Фото

В пятницу, 25 января, в Рязанском государственном университете отметили День студенчества.
На площадке перед вузом собралось десятки студентов и преподавателей. Собравшихся угощали безалкогольным глинтвейном с оладьями и вареньем. Рядом организовали благотворительную выставку поделок и фотозону.
С праздником студентов поздравил ректор вуза Андрей Минаев, который пообещал сделать РГУ интересным для зарубежных стран.
«Сегодня праздник для студентов. Вам небезразлично, чем живет и развивается РГУ. Перед нами стоит задача сделать образование таким, чтобы оно работали на укрепление России, — отметил Минаев. — Вы замечательные студенты и это мобилизует руководителей на продуктивную работу».
После ректор наградил самых активных студенток-Татьян.
Торжества завершили народными гуляниями с конкурсами.