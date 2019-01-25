Рязанские студенты отправились в 47-ой «Звездный поход». Фото

Рязанские студенты отправились в 47-ой «Звездный поход» по местам боевой и трудовой славы региона.
Торжественный старт прошел в пятницу, 25 января, от памятника Федору Полетаеву. В нем помимо студентов приняли участие представители власти и вузов Рязани.
В этом году поход посвятили 170-летию со дня рождения первого русского нобелевского лауреата Ивана Павлова.
В состав 14 отрядов, сформированных в РГРТУ, РГУ имени Есенина, РязГМУ имени академика Павлова, РГАТУ имени Костычева и Рязанском филиале Московского политехнического университета вошли 250 студентов. Им предстоит посетить почти все районы региона, а также Скопин.
Традиционно «звездники» представят литературно-музыкальные композиции, посвященные Великой Отечественной войне, расскажут о памятных датах в истории России и проведут концерты художественной самодеятельности. Для школьников и детей младшего возраста организуют интерактивные игры.
Кроме того, по поручению губернатора Николая Любимова участники похода присоединятся к волонтерам и помогут настроить приставки для цифрового телевидения.
Также студенты в пятый раз проведут акцию «Линия жизни» по инициативе региональной общественной организации «Союз патриотов Рязанской области».
В память о 500 рязанских лыжниках, которые в 1941 году ушли добровольцами на фронт, ее участники устроят лыжный переход. Общая протяженность маршрута составит 120 километров и пройдет вдоль одного из участков линии фронта по территории Рязанской, Московской и Тульской областей.