Управляющий рязанским магазином украл часть выручки из сейфа

Заместитель управляющего рязанским магазином украл часть выручки из сейфа. Об этом сообщила
Известно, что на должность мужчину назначили в июле 2018 года. В сентябре он забрал из кассы 99 102 рубля и перенес деньги в сейф. Так как у рязанца были материальные трудности, он решил забрать из общей суммы 15 тысяч.
В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Он полностью признал свою вину.
Рязанца приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.