Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:44, 24 января 2019 3 774
 0    0

Управляющий рязанским магазином украл часть выручки из сейфа

Управляющий рязанским магазином украл часть выручки из сейфа

Заместитель управляющего рязанским магазином украл часть выручки из сейфа. Об этом сообщила пресс-служба Московского райсуда.

Известно, что на должность мужчину назначили в июле 2018 года. В сентябре он забрал из кассы 99 102 рубля и перенес деньги в сейф. Так как у рязанца были материальные трудности, он решил забрать из общей суммы 15 тысяч.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ. Он полностью признал свою вину.

Рязанца приговорили к двум годам условного заключения с испытательным сроком в полтора года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:37, 24 января 2019
В Рязани блокадникам вручили медали в честь 75-летия освобождения Ленинграда
17:36, 24 января 2019
Права рязанцев предпенсионного возраста защитят — «Единая Россия»
17:33, 24 января 2019
«Сбербанк» провел деловой завтрак в Давосе
17:20, 24 января 2019
Рязанцы в четвертый раз присоединятся к акции «Блокадный хлеб»
15:30, 24 января 2019
Специалисты «Рязаньэнерго» рассказали воспитанникам школы-интерната о правилах электробезопасности
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
2 дня назад
«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

«Создай свое будущее». В Рязани готовится к открытию эволюционный фитнес-клуб

В клубе будут доступны групповые программы, танцевальные направления, тренировки в тренажерном зале, персональный тренинг, а также кроссфит.

Популярное
Комментируемое
Новое
8:34, 19 января 2019 37 335
На Крещение рязанцы искупались в проруби в Ореховом озере. Фото
9:23, 18 января 2019 27 099
Приставы вернули рязанке ребенка, украденного бабушкой. Фото 7
15:22, 11 января 2019 21 681
В рязанском перинатальном центре спасли младенца с тяжелой патологией
9:21, 18 января 2019 20 340
ИГ взяло ответственность за взрывы дома и маршрутки в Магнитогорске 4
14:38, 11 января 2019 19 593
Приставки для перехода на цифровое телевидение можно будет купить в рязанских магазинах 12
Все новости
Голосования

Готовы ли вы взять лопату и почистить снег в своем дворе?

Окончание опроса: 5.02.2019
Архив голосований
Форум