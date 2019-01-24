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13:21, 24 января 2019 444
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Обманул, отсидел десять лет и продолжил. Суд вынес приговор рязанскому мошеннику со стажем

Обманул, отсидел десять лет и продолжил. Суд вынес приговор рязанскому мошеннику со стажем

В Рязани вынесли приговор рецидивисту, который уже отсидел десять лет за мошенничество. Об этом сообщила пресс-служба облсуда.

Придумав схему получения денег, мужчина обманул более 40 рязанцев, за что и отправился в колонию.

Освободившись, он продолжил свое дело. Известно, что с 18 мая по 4 июня 2018 года жертвами злоумышленника стали еще семь человек.

Для получения денег мужчина использовал проверенную историю — представлялся сотрудником фирмы по продаже бытовой техники и предлагал женщинам купить товары по сниженной цене. Получая предоплату, он скрывался.

Рязанца признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 159 УК РФ. Его приговорили к трем годам и четырем месяцам заключения в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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