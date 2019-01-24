Названы самые популярные продукты зимой в России

Самым популярным продуктом этой зимой в России стали мандарины. Об этом передает
В декабре также чаще всего покупали мясо курицы, алкогольные напитки, табачные изделия, сыр, яйца, пивные напитки, яблоки, колбасы и сосиски. В январе самыми популярными стали бананы, мясо птицы, сосиски, пивные напитки, табачные изделия, яйца, сахар, хлеб и мясные полуфабрикаты.
Средний чек при покупке продуктов в магазинах у дома в декабре составил 340-350 рублей, в январе — 310-320 рублей.
В гипермаркетах средний шел составил в декабре 1230-1240 рублей, 1010-1030 рублей в январе.
В сетевых супермаркетах сумма составила 370-380 рублей в декабре и январе.