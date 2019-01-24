На рязанскую фирму по ремонту и установке окон завели уголовное дело. Полиция ищет пострадавших

В Рязани в отношении руководителя фирмы по ремонту и отделке, а также установке пластиковых окон возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
На данный момент в полицию поступили заявления от 12 рязанцев, которые заплатили за ремонт и отделочные работы, заплатили деньги, но услуги им оказаны не были. Деньги пострадавшим также не вернули.
Выяснилось, что 33-летний руководитель фирмы, которая располагается на улице 1-я Железнодорожная, дом №18 «А», заключил договоры на ремонт, отделку и установку пластиковых окон. По этому адресу в Рязани находится компания «Ока-комфорт».
На данный момент рязанцы суммарно перечислили в организацию более миллиона рублей.
В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит срок до десяти лет.
Всех, кто пострадал от действий мошенников попросили обращаться в полицию по номерам: (4912) 29-94-18 (дежурная часть отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани), 27-08-60 (дежурная часть УМВД России по Рязанской области), 44-46-08 (следственное управление УМВД России по Рязанской области).