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9:59, 24 января 2019 2 132
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На рязанскую фирму по ремонту и установке окон завели уголовное дело. Полиция ищет пострадавших 2

На рязанскую фирму по ремонту и установке окон завели уголовное дело. Полиция ищет пострадавших

В Рязани в отношении руководителя фирмы по ремонту и отделке, а также установке пластиковых окон возбудили уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На данный момент в полицию поступили заявления от 12 рязанцев, которые заплатили за ремонт и отделочные работы, заплатили деньги, но услуги им оказаны не были. Деньги пострадавшим также не вернули.

Выяснилось, что 33-летний руководитель фирмы, которая располагается на улице 1-я Железнодорожная, дом №18 «А», заключил договоры на ремонт, отделку и установку пластиковых окон. По этому адресу в Рязани находится компания «Ока-комфорт».

На данный момент рязанцы суммарно перечислили в организацию более миллиона рублей.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество). Ему грозит срок до десяти лет.

Всех, кто пострадал от действий мошенников попросили обращаться в полицию по номерам: (4912) 29-94-18 (дежурная часть отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани), 27-08-60 (дежурная часть УМВД России по Рязанской области), 44-46-08 (следственное управление УМВД России по Рязанской области).


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