Китайские инвесторы заинтересовались в реконструкции рязанского аэродрома

Китайские инвесторы заинтересовались в реконструкции аэродрома «Протасово», строительстве логистических центров, сложных инженерных сооружений и коммуникаций. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал в интервью РИА «
«Китайские партнеры предлагают нам сотрудничество в сфере организации инфраструктурных проектов. Это, прежде всего, строительство логистических центров, сложных инженерных сооружений, коммуникаций
Губернатор отметил, что власти Рязанской области планируют развивать серьезные отношения с КНР. По его словам, в данный момент идут переговоры с четырьмя крупными компаниями.
В конце прошлого года рязанская делегация
Напомним, проект по реконструкции аэропорта «Протасово» стоимостью один миллиард долларов китайским инвесторам