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9:22, 24 января 2019 1 551
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Кадыров заявил, что проблему списания долгов жителей Чечни за газ превратили в шоу

Кадыров заявил, что проблему списания долгов жителей Чечни за газ превратили в шоу

Фото: Kremlin.ru

Рамзан Кадыров заявил, что проблему списания долгов жителей Чечни за газ превратили в шоу. Его слова приводит сайт главы и правительства Чечни.

Кадыров отметил, что на данный момент суд не списал ни одного рубля. Разговоры о «прощенных» девяти миллиардах рублей глава Чечни назвал беспечными.

«Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме», — сказал Кадыров.

«Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО „Газпром межрегионгаз Грозный“. А она охватывает период продолжительностью девять лет», — добавил он.

Напомним, в январе суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать долги населения на девять миллиардов рублей за потребленный газ. Истцом выступила прокуратура Чеченской Республики.

Позже Генпрокуратура выступила против списания долгов за газ жителей Чечни. В Госдуме также предложили списать невозвратные долги населения за ЖКХ по всей России. «Волна» не обошла Рязанскую область — депутат гордумы Алексей Захаров предложил списать долги жителей региона за газ.


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19 часов назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег 1

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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