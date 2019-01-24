Рамзан Кадыров заявил, что проблему списания долгов жителей Чечни за газ превратили в шоу. Его слова приводит
Кадыров отметил, что на данный момент суд не списал ни одного рубля. Разговоры о «прощенных» девяти миллиардах рублей глава Чечни назвал беспечными.
«Суд не списал ни одного рубля, а работа по взысканию задолженности с населения не приостанавливалась ни на один час. Также беспочвенны разговоры о девяти миллиардах рублей, которые якобы простили населению Чечни. В постановлении суда нет ни одного слова о сумме», — сказал Кадыров.
«Суд обязал навести порядок в вопросах взыскания задолженности. А окончательная сумма может быть установлена только после проведения полной инвентаризации дебиторской задолженности ООО „Газпром межрегионгаз Грозный“. А она охватывает период продолжительностью девять лет», — добавил он.
Напомним, в январе суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать долги населения на девять миллиардов рублей за потребленный газ. Истцом выступила прокуратура Чеченской Республики.
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