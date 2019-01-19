В Госдуме предложили списать невозвратные долги населения за ЖКХ по всей России

Член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный предложил списать невозвратные долги населения за коммунальные услуги по всей России. Об этом пишут «
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«Можно, конечно, заставлять проходить всех, кто имеет долгосрочные долги, огромные судебные процессы, а можно принять решение, что они невозвратные, и списать их всем жителям Российской Федерации, не только Чечни», — сказал Куринный.
В январе суд Грозного обязал местное отделение «Газпрома» списать долги населения на девять миллиардов рублей за потребленный газ. Истцом выступила прокуратура Чеченской Республики. Там посчитали, что требования оплатить коммунальные услуги могли создать в обществе социальную напряженность. «Газпром» пообещал обжаловать списание долга.