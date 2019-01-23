Загоревшийся в Рязани сарай тушили 13 пожарных

Во вторник, 22 января, на улице Ситниковской в Рязани загорелся сарай. Пожарных вызвали в 12:30,
На место выезжали 13 человек на пяти машинах.
Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.
Никто не пострадал.
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Во вторник, 22 января, на улице Ситниковской в Рязани загорелся сарай. Пожарных вызвали в 12:30,
На место выезжали 13 человек на пяти машинах.
Огонь полностью уничтожил деревянную постройку.
Никто не пострадал.
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