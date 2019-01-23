В рязанскую колонию пытались пронести наркотики в банке из-под кукурузы

В рязанскую колонию №6 пытались пронести наркотики в банке из-под кукурузы. Об этом сообщил
При досмотре передачи посылки для осужденного в консервной банке «GlobalVillage кукуруза сахарная» обнаружили три свертка.
Экспертиза установила, что в них содержались гашиш, МДМА, марихуана, амфетамин и таблетки, содержащие «трамадол».
Наркотики предназначались для заключенного, который отказался от дачи письменных объяснений. Его выдворили в штрафной изолятор.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении гражданина, пытавшегося передать в исправительную колонию запрещенные предметы.