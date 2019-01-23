Трасса М-5 в Рязанской области стала самой смертельной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Такие данные привели на межведомственном совещании в региональной госавтоинспекции.
За 2018 год на автодороге М-5 «Урал» произошло 220 аварий, в которых погибли 62 человека, еще 334 человека получили травмы.
На автодороге Р-22 «Каспий» произошло 91 ДТП, в которых погибли 35 человек и 141 — получил травмы. На трассе Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» за 2018 год произошло 57 аварий, в результате которых погибли 14 человек, еще 73 человека были травмированы.
На автодорогах регионального и межмуниципального значения за 2018 год произошло 404 ДТП, в результате которых 67 человек погибли и 573 — получили травмы.
Отмечается, что наиболее тяжкие последствия вызывают аварии, связанные со встречными столкновениями, опрокидываниями, наездами на пешеходов.