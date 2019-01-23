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17:09, 23 января 2019 1 352
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Трасса М-5 в Рязанской области стала самой смертельной

Трасса М-5 в Рязанской области стала самой смертельной

Трасса М-5 в Рязанской области стала самой смертельной. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Такие данные привели на межведомственном совещании в региональной госавтоинспекции.

За 2018 год на автодороге М-5 «Урал» произошло 220 аварий, в которых погибли 62 человека, еще 334 человека получили травмы.

На автодороге Р-22 «Каспий» произошло 91 ДТП, в которых погибли 35 человек и 141 — получил травмы. На трассе Р-132 «Калуга — Тула — Михайлов — Рязань» за 2018 год произошло 57 аварий, в результате которых погибли 14 человек, еще 73 человека были травмированы.

На автодорогах регионального и межмуниципального значения за 2018 год произошло 404 ДТП, в результате которых 67 человек погибли и 573 — получили травмы.

Отмечается, что наиболее тяжкие последствия вызывают аварии, связанные со встречными столкновениями, опрокидываниями, наездами на пешеходов.


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4 часа назад
Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Город нечищеных дорог. Кто, где и когда в Рязани убирает снег

Журналист RZN.info отправился с руководителем дирекции благоустройства города Андреем Шестопаловым на ночную уборку города, чтобы выяснить, как чистят город от снега, кто отвечает за неубранные участки и куда жаловаться рязанцам.

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