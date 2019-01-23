Рязанский водитель протаранил дом и заявил об угоне машины, чтобы уйти от ответственности за ДТП. Об этом
Мужчина на Lada Granta врезался в стену одного из домов на улице Зубковой. Полицейские нашли на месте водителя следы крови. По госномеру они отыскали владельца машины.
«Визит к автовладельцу навел оперативников уголовного розыска на подозрение в неискренности», — отметили в пресс-службе.
55-летний рязанец рассказал, что его избили и отобрали автомобиль. По словам мужчины, после этого он пришел домой и выпил алкоголь.
Свидетель аварии описал водителя, который сбежал с места ДТП. Словесный портрет совпал с внешностью владельца автомобиля.
Как выяснилось позже, мужчина в тот вечер был в гостях и решил вернуться домой на машине. За «пьяную езду» ему грозит административная ответственность.
На злоумышленника также возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК. За ложный донос предусмотрено до двух лет лишения свободы.