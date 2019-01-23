Рязанский мошенник украл с банковских карт биробиджанца 28 тысяч рублей. Об этом
57-летний мужчина опубликовал в интернете объявление о продаже монет. Ему позвонил «покупатель» и предложил перевести деньги. Злоумышленник утверждал, что находится в другом городе, а товар заберет его знакомый. Он уговорил пострадавшего назвать номер карты и код подтверждения из сообщения.
«Затем покупатель вновь позвонил и попросил для завершения операции назвать и три цифры на оборотной стороне карты, а также сообщил, что на счету мужчины находится 28 000 рублей. Потерпевший отказался назвать код безопасности», — пояснили в полиции.
Житель Биробиджана понял, что его обманули и стал переводить деньги на вторую карту, откуда начали списывать деньги. Мужчина заблокировал карты, но у него успели снять 28 тысяч рублей.
Номер «покупателя» стал недоступен. Полицейские установили, что его зарегистрировали в Рязанской области. Они завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК.