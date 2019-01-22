Житель Скопинского района похитил из магазина ящик водки. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.
В полицию обратилась владелица продуктового магазине на окраине села Горлово. Утром женщина обнаружила, что одно из окон магазина разбито, а из здания пропал ящик водки и вся наличность — 3900 рублей.
На разбитом окне злоумышленник оставил следы крови, которые были видны и на дороге, по которой уходил взломщик. Цепочка капель крови указала направление, в котором скрылся злоумышленник, и благодаря помощи местных жителей полицейские выяснили, что к краже причастен 44-летний житель села.
В сарае его дома сотрудники полиции нашли похищенный ящик водки. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до пяти лет колонии.