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16:03, 22 января 2019 1 195

В «Рязаньэнерго» определили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

В «Рязаньэнерго» определили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!», который проходил с 17 сентября по 17 декабря.

Конкурс для юных художников области проводят ежегодно для профилактики детского и подросткового электротравматизма. В 2018 году школьники и воспитанники детских садов представили 390 работ — рекордное количество за все время существования конкурса.

Комиссия определила работы победителей в трех возрастных категориях.

От 5 до 9 лет:

  • первое место — Дарья Лигинева, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Русская классическая школа», Рязань;
  • второе место — Анастасия Абракова, МБДОУ «Аленушка», Касимов;
  • третье место — Мария Уранова, МБОУ «Средняя школа № 73», Рязань.

От 10 до13 лет:

  • первое место — Георгий Рыжов, МБОУ «Ухоловская средняя школа», Ухолово;
  • второе место — Арина Журина, МБОУ «Школа № 45», Рязань;
  • третье место — Анастасия Рязанова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», Сасово.

От 14 до 17 лет:

  • первое место — Екатерина Орешина, МБОУ «Рыбновская СШ № 1», Рыбновский район;
  • второе место — Кристина Омельченко, ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань;
  • третье место — Дарья Галкина, воспитанница ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань.

Церемония награждения пройдет в течение месяца, сотрудники «Рязаньэнерго» свяжутся с победителями и сообщат о дате и времени. Лучшие работы из тех, которые не получили призовые места, разместят в группе «Электропатруль» «ВКонтакте».

Энергетики поблагодарили участников «Не влезай, убьет!», их родителей и педагогов, а также пригласили их поучаствовать в новом состязании — межрегиональном конкурсе на знание правил электробезопасности «Электрознания и призомания», который продлится до 1 марта 2019 года.

Узнать подробности можно на сайте МРСК Центра и Приволжья в разделе «Потребителям. Основы электробезопасности», а также в группе «Электропатруль».


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