В «Рязаньэнерго» определили победителей конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!»

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» подвели итоги конкурса детских рисунков «Не влезай, убьет!», который проходил с 17 сентября по 17 декабря.
Конкурс для юных художников области проводят ежегодно для профилактики детского и подросткового электротравматизма. В 2018 году школьники и воспитанники детских садов представили 390 работ — рекордное количество за все время существования конкурса.
Комиссия определила работы победителей в трех возрастных категориях.
От 5 до 9 лет:
- первое место — Дарья Лигинева, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 «Русская классическая школа», Рязань;
- второе место — Анастасия Абракова, МБДОУ «Аленушка», Касимов;
- третье место — Мария Уранова, МБОУ «Средняя школа № 73», Рязань.
От 10 до13 лет:
- первое место — Георгий Рыжов, МБОУ «Ухоловская средняя школа», Ухолово;
- второе место — Арина Журина, МБОУ «Школа № 45», Рязань;
- третье место — Анастасия Рязанова, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3», Сасово.
От 14 до 17 лет:
- первое место — Екатерина Орешина, МБОУ «Рыбновская СШ № 1», Рыбновский район;
- второе место — Кристина Омельченко, ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань;
- третье место — Дарья Галкина, воспитанница ОГБОУ «Рязанская школа-интернат», Рязань.
Церемония награждения пройдет в течение месяца, сотрудники «Рязаньэнерго» свяжутся с победителями и сообщат о дате и времени. Лучшие работы из тех, которые не получили призовые места, разместят в
Энергетики поблагодарили участников «Не влезай, убьет!», их родителей и педагогов, а также пригласили их поучаствовать в новом состязании — межрегиональном конкурсе на знание правил электробезопасности «Электрознания и призомания», который продлится до 1 марта 2019 года.
Узнать подробности можно на